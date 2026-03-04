Sındırgı'da Depremzedelere Sıcak Yemek Dağıtımı - Son Dakika
Sındırgı'da Depremzedelere Sıcak Yemek Dağıtımı

04.03.2026 11:42
Sındırgı Belediyesi, hayırseverlerle iş birliği yaparak depremzede ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor.

Sındırgı ilçesinde belediye ile hayırsever vatandaşların iş birliğinde hazırlanan sıcak yemekler, depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar ulaştırılıyor.

Sındırgı Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, hijyenik ortamda pişirilen yemekler özel ambalajlı kaplara konularak ekipler tarafından tek tek evlere teslim ediliyor.

Belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, belirlenen ihtiyaç sahiplerinin adreslerine giderek yemekleri kapı kapı dağıtıyor. Çalışmayla hem depremden etkilenen vatandaşlara hem de ilçedeki dar gelirli ailelere destek olunması amaçlanıyor.

Yetkililer, dayanışma ruhuyla sürdürülen çalışmalara hayırseverlerin katkısının önemli olduğunu belirterek, destek sunmak isteyen vatandaşların belediyeye başvurabileceğini ifade etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen hizmetin belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:53
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
