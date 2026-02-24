Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Camicedit Mahallesi Poyraz Sokak'ta M.P'ye ait bir konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Konteynerde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Sındırgı'da Konteyner Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?