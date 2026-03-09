Sındırgı\'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Emre Kaya yönetimindeki 45 DD 690 plakalı otomobil, İbiller Kavşağı mevkisinde A.Ç. idaresindeki 61 K 13450 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı araçta bulunan H.K. ve A.K. ise itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada hayatını kaybeden Emre Kaya'nın, Sındırgı Belediyesi personeli olduğu ve cenazesinin İbiller Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.