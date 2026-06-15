Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Armutlu Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Sındırgı'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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