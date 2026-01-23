Sinebüs, Çocukları Sinemayla Buluşturuyor

(İSTANBUL)- İstanbul'u ilçe ilçe gezerek çocukları sinema ile buluşturan Sinebüs, sömestir tatilinde yeniden yollara çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, İstanbul'un farklı ilçelerinde ücretsiz film gösterimleri minik sinemaseverlerle buluşacak.

Gezici sinema olarak tasarlanan Sinebüs, şehrin dört bir köşesinde çocuklarla buluşarak, kültür ve sanata erişimi yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Sinebüs ile çocuklar, animasyon filmi "Ters Yüz 2" ile sinemanın eğlenceli dünyasında keyifli bir deneyim yaşayacak. Sinebüs, sinemayı çocuklar için erişilebilir kılarken, yaratıcı bir buluşma alanına dönüştürüyor.

Sinebüs gösterim noktaları ve saatleri şöyle:

23 Ocak/ Beykoz

-11.00 Cumhuriyet

-13.00 İshaklı

-15.00 Bozhane

-17.00 Paşamandıra Köyü

24 Ocak/ Şile

-11.00 Üvezli (Eski İlkokul Bahçesi

-13.00 Ahmetli Köyü (TOKİ Otoparkı)

-15.00 Değirmençayırı (Muhtarlık Önü)

-17.00 Ağva (Meydan)

25 Ocak/ Eyüpsultan

-11.00 Alibeyköy Osmanlı Parkı

-13.00 Alibeyköy Osmanlı Parkı

-15.00 Alibeyköy Osmanlı Parkı

-17.00 Alibeyköy Osmanlı Park

30 Ocak/ Arnavutköy

-11.00 Tayakadın

-13.00 Durusu

-15.00 Karaburun

-17.00 Karaburun

31 Ocak/ Çatalca

-11.00 Gökçeali Mahallesi

-13.00 Oklalı Mahallesi

-15.00 Kestanelik Mahallesi

-17.00 Çanakça Mahallesi

1 Şubat/ Silivri

-11.00 Değirmenköy

-13.00 Gümüşyaka

-15.00 Silivri Merkez

-17.00 Selimpaşa Yoğurthane