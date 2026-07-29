Sinem Dedetaş\'ın gözaltına alınmasına Nuri Aslan ve Dilek Kaya İmamoğlu\'ndan tepki

(İSTANBUL) Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Dilek Kaya İmamoğlu tepki gösterdi. Aslan, "Yeri yurdu belli olan, çağrıldığında kendisi ifade vermeye gidecek seçilmiş bir kamu görevlisi olan Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ın bir şafak operasyonuyla gözaltına alınması hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmıyor. Demokrasiyi ve hukuku yıpratan bu tür yöntemlerden vazgeçilmelidir" açıklamasını yaptı. Dilek Kaya İmamoğlu da "Sandıkta kazanamadığınızı yargı eliyle almaya çalışmaktan vazgeçin. Milletin iradesine saygı duyun" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında nisan ve mayıs aylarında Üsküdar Belediyesi'ne iki kez operasyon yapılmış ve toplam 16 kişi tutuklanmıştı. Mali Şube ekiplerince Üsküdar Belediyesi'ne bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile iki belediye yetkilisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

ASLAN: DEDETAŞ'IN GÖZALTINA ALINMASI HUKUKUN TEMEL İLKELERİYLE BAĞDAŞMIYOR

Operasyona İBB Başkanvekili Nuri Aslan sosyal medya mesajıyla tepki gösterdi. Aslan, "Yeri yurdu belli olan, çağrıldığında kendisi ifade vermeye gidecek seçilmiş bir kamu görevlisi olan Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ın bir şafak operasyonuyla gözaltına alınması hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmıyor. Demokrasiyi ve hukuku yıpratan bu tür yöntemlerden vazgeçilmelidir. 30 yıl sonra Üsküdar'ı sosyal belediyecilikle buluşturan Sinem Başkanımızın ve Üsküdar halkının iradesinin yanındayız" dedi.

"SANDIKTA KAZANAMADIĞINIZI YARGI ELİYLE ALMAYA ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇİN"

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da operasyona tepki gösterdi. İmamoğlu sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halkın iradesi yok sayıldı, seçilmiş 28 belediye başkanı tutuklandı. Bu sabah ise tek amacı ülkesine ve Üsküdar'a hizmet etmek olan kadın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı. Hala bu sürecin siyasi olmadığını söyleyenlere soruyorum: Halkın oylarıyla göreve gelen belediye başkanlarının birer birer tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılmasının başka nasıl bir açıklaması olabilir? Milletin oylarıyla seçilmiş siyasetçiler ise yaşananları seyretmekle yetiniyor. Oysa bugün, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin demokrasiye, hukuka ve seçmen iradesine sahip çıkma sorumluluğu vardır. Sandıkta kazanamadığınızı yargı eliyle almaya çalışmaktan vazgeçin. Milletin iradesine saygı duyun"