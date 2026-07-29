Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına Nuri Aslan ve Dilek Kaya İmamoğlu'ndan tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına Nuri Aslan ve Dilek Kaya İmamoğlu'ndan tepki

Sinem Dedetaş\'ın gözaltına alınmasına Nuri Aslan ve Dilek Kaya İmamoğlu\'ndan tepki
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Dilek Kaya İmamoğlu tepki gösterdi.

(İSTANBUL) Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Dilek Kaya İmamoğlu tepki gösterdi. Aslan, "Yeri yurdu belli olan, çağrıldığında kendisi ifade vermeye gidecek seçilmiş bir kamu görevlisi olan Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ın bir şafak operasyonuyla gözaltına alınması hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmıyor. Demokrasiyi ve hukuku yıpratan bu tür yöntemlerden vazgeçilmelidir" açıklamasını yaptı. Dilek Kaya İmamoğlu da "Sandıkta kazanamadığınızı yargı eliyle almaya çalışmaktan vazgeçin. Milletin iradesine saygı duyun" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında nisan ve mayıs aylarında Üsküdar Belediyesi'ne iki kez operasyon yapılmış ve toplam 16 kişi tutuklanmıştı. Mali Şube ekiplerince Üsküdar Belediyesi'ne bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile iki belediye yetkilisinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

ASLAN: DEDETAŞ'IN GÖZALTINA ALINMASI HUKUKUN TEMEL İLKELERİYLE BAĞDAŞMIYOR

Operasyona İBB Başkanvekili Nuri Aslan sosyal medya mesajıyla tepki gösterdi. Aslan, "Yeri yurdu belli olan, çağrıldığında kendisi ifade vermeye gidecek seçilmiş bir kamu görevlisi olan Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ın bir şafak operasyonuyla gözaltına alınması hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmıyor. Demokrasiyi ve hukuku yıpratan bu tür yöntemlerden vazgeçilmelidir. 30 yıl sonra Üsküdar'ı sosyal belediyecilikle buluşturan Sinem Başkanımızın ve Üsküdar halkının iradesinin yanındayız" dedi.

"SANDIKTA KAZANAMADIĞINIZI YARGI ELİYLE ALMAYA ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇİN"

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da operasyona tepki gösterdi. İmamoğlu sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halkın iradesi yok sayıldı, seçilmiş 28 belediye başkanı tutuklandı. Bu sabah ise tek amacı ülkesine ve Üsküdar'a hizmet etmek olan kadın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı. Hala bu sürecin siyasi olmadığını söyleyenlere soruyorum: Halkın oylarıyla göreve gelen belediye başkanlarının birer birer tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılmasının başka nasıl bir açıklaması olabilir? Milletin oylarıyla seçilmiş siyasetçiler ise yaşananları seyretmekle yetiniyor. Oysa bugün, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin demokrasiye, hukuka ve seçmen iradesine sahip çıkma sorumluluğu vardır. Sandıkta kazanamadığınızı yargı eliyle almaya çalışmaktan vazgeçin. Milletin iradesine saygı duyun"

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sinem Dedetaş, Nuri Aslan, İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına Nuri Aslan ve Dilek Kaya İmamoğlu'ndan tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:37:16. #7.13#
SON DAKİKA: Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına Nuri Aslan ve Dilek Kaya İmamoğlu'ndan tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.