Sinem Kobal, Empati programında samimi açıklamalarda bulundu

Sinem Kobal, Empati programında annelik, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesi ve kariyer yolculuğu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Annelikle ilgili 'Bütün bildiklerimi unuttuğum bir his' diyen Kobal, kariyerine 4 yaşında baleyle başladığını ve 'Dadı' dizisiyle oyunculuğa adım attığını anlattı.

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile bir arkadaşlarının yılbaşı etkinliğinde tanıştıklarını belirten Kobal, evlenme teklifinin 'sana aşık oldum' dediği tarihten tam bir yıl sonra geldiğini söyledi. Anne olduktan sonra empati kurma konusunda geliştiğini ifade eden Kobal, eşinin babalıkla birlikte merhamet ve vicdanının daha da güçlendiğini dile getirdi.