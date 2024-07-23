Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

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Bir grup akademisyen ve sinema araştırmacısının kuruluşunu tamamladığı Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, gazeteci, sinema araştırmacısı ve yazar Burçak Evren, sinema araştırmacısı ve yazar Deniz Yavuz, sinema yazarı Ertan Tunç, akademisyen Ali Karadoğan, Ayşe Toy Par, Barış Saydam, Ece Vitrinel ve Ruken Öztürk'ün kurucusu olduğu, İstanbul merkezli mesleki sivil toplum örgütü dernek statüsünde faaliyetlerini sürdürecek.

SİAMER, sinema alanında çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, yazarların, eleştirmenlerin ve gazetecilerin kendi aralarında ve sinema profesyonelleriyle, festivallerle, sektörle ve yayıncılık dünyasıyla iletişimlerini, etkileşimlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Merkez, aynı zamanda sinema üzerine yazan herkesin özgürce bu ortamda çalışabilmesini, sinema alanında yapılacak araştırmaları desteklemeyi ve araştırmacıların haklarını korumayı amaçlıyor.

Merkezin yapılan ilk genel kurulunun sonucunda birinci dönem yönetim kuruluna, Ayşe Toy Par, Barış Saydam, Bülent Vardar, Deniz Yavuz, Ece Vitrinel, Emine Uçar İlbuğa, Ertan Tunç, Müjgan Yıldırım, Özde Çeliktemel ve Senem Duruel Erkılıç seçildi.

Denetim kurulu ise Alin Taşçıyan, Aydan Özsoy, Baran Seyhan, Tunca Arslan, Özgür İpek ve Ruken Öztürk'ten oluşuyor.

Sinema alanında gerçekleştirilecek birçok projenin gündeminde olduğu ilk dönem yönetim kurulu, çalışmalarında arşivsel başlıklara ve ülke genelinde sinema, televizyon alanında eğitim veren fakültelerle yapılacak çalışmalara öncelik verecek.