Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER), akademisyenler, araştırmacılar, yazarlar ve sinema profesyonelleri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen bir sivil toplum örgütü olarak faaliyetlerine başladı. Merkezin ilk genel kurulunda yönetim ve denetim kurulları belirlendi ve arşivsel başlıklara ve sinema eğitimi veren fakültelerle yapılacak çalışmalara öncelik verileceği açıklandı.

23.07.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir grup akademisyen ve sinema araştırmacısının kuruluşunu tamamladığı Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, gazeteci, sinema araştırmacısı ve yazar Burçak Evren, sinema araştırmacısı ve yazar Deniz Yavuz, sinema yazarı Ertan Tunç, akademisyen Ali Karadoğan, Ayşe Toy Par, Barış Saydam, Ece Vitrinel ve Ruken Öztürk'ün kurucusu olduğu, İstanbul merkezli mesleki sivil toplum örgütü dernek statüsünde faaliyetlerini sürdürecek.

SİAMER, sinema alanında çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, yazarların, eleştirmenlerin ve gazetecilerin kendi aralarında ve sinema profesyonelleriyle, festivallerle, sektörle ve yayıncılık dünyasıyla iletişimlerini, etkileşimlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Merkez, aynı zamanda sinema üzerine yazan herkesin özgürce bu ortamda çalışabilmesini, sinema alanında yapılacak araştırmaları desteklemeyi ve araştırmacıların haklarını korumayı amaçlıyor.

Merkezin yapılan ilk genel kurulunun sonucunda birinci dönem yönetim kuruluna, Ayşe Toy Par, Barış Saydam, Bülent Vardar, Deniz Yavuz, Ece Vitrinel, Emine Uçar İlbuğa, Ertan Tunç, Müjgan Yıldırım, Özde Çeliktemel ve Senem Duruel Erkılıç seçildi.

Denetim kurulu ise Alin Taşçıyan, Aydan Özsoy, Baran Seyhan, Tunca Arslan, Özgür İpek ve Ruken Öztürk'ten oluşuyor.

Sinema alanında gerçekleştirilecek birçok projenin gündeminde olduğu ilk dönem yönetim kurulu, çalışmalarında arşivsel başlıklara ve ülke genelinde sinema, televizyon alanında eğitim veren fakültelerle yapılacak çalışmalara öncelik verecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
17:14 ’’Ötanazi’’ kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu ''Ötanazi'' kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı! AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
16:58 İstanbul’da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü İstanbul'da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 20:14:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sinema Araştırmaları Merkezi (SİAMER) İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement