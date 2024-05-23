Bu Hafta Sinema Salonlarında 8 Yapım İzleyiciyle Buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bu Hafta Sinema Salonlarında 8 Yapım İzleyiciyle Buluşacak

Bu hafta sinema salonlarında komedi, korku, bilim kurgu ve animasyon gibi farklı türlerde 8 yapım izleyiciyle buluşacak. Furiosa: Bir Mad Max Destanı, Karganın Uykusu, Yapay Sevgilim, Keçigiller, Ammon, Biaz: Kara İyenin Laneti, Gizlenen ve Şeytan Tohumları filmleri sinemaseverlerin ilgisini çekecek. Her bir film farklı bir hikaye ve tema işliyor.

23.05.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona 8 yapım izleyiciyle buluşacak.

Aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor.

Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ve Tom Burke'ün yer aldığı film, Mad Max serisinin 2015 yapımı filmi "Fury Road"da yer alan Furiosa karakterinin kökenlerini ve nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü anlatıyor.

"Karganın Uykusu"

Tunahan Kurt imzalı "Karganın Uykusu" filminde Ahmet Ağgün, Alperen Aktaş ve Engin Yüksel başrolleri paylaştı.

Dram türündeki film, işlev görmeyen bir maden aktarım tesisinde müdür olarak çalışan Nasip'in, çocukluğundan beri yaşadığı uyurgezerlik sorunu ile baş etmeye çalışmasını ele alıyor.

"Yapay Sevgilim"

Bilim kurgu türünde, Casper Christensen'ın Anthony Hines ile yönettiği "Yapay Sevgilim" filmi dikkati çekiyor.

Başrollerini Shailene Woodley, Jack Whitehall ve Paul Rust'ın paylaştığı filmde, Charles ile Elaine'in birlik olup kendi robot ikizlerinin peşine düşmek zorunda kalınca, gerçek aşkı öğrenmeleri işleniyor.

"Keçigiller"

Haftanın tek animasyon filmi "Keçigiller", Kianoush Dalvand ve Farzad Dalvand imzasını taşıyor.

Müziklerini Mark Willott'un üstlendiği film, üç genç keçinin toplumlarında bir ateşkesi korumak için cesurca giriştikleri macerayı konu ediyor.

Haftanın korku filmleri

Celal Demirtaş'ın yönettiği "Ammon" filminde başrrolleri Mehmet Cula, Güldemet Durukan ve Fırat Tosun paylaşıyor. Film, kabuslarla boğuşan bir müzik akademisi öğrencisinin kabuslarını merak edip araştırmaya başlamasıyla gelişen olayları anlatıyor.

"Biaz: Kara İyenin Laneti" filmini Volkan Özgümüş ve Erkut Altındağ yönetti. Tutku Ulus, Kutay Kalabalık ve Ceren Güzin Sönmez'in başrolde yer aldığı filmde, dört arkadaşın ruh çağırma ayininden sonra başına gelenler işleniyor.

Battal Karslıoğlu ile Levent Demirci'nin yönettiği "Gizlenen" filminde Arzu Suriçi Kireççi, Yağmur Şahin ve Murat Deniz rol alıyor. Son kitabının yayından kaldırılmasıyla hayatı zorlaşan bir psikoloğun konu edildiği yapımda, psikoloğun şehirden uzaklaşarak sessiz bir yere yerleşmesinin ardından yaşadığı metafizik olaylar ele alınıyor.

Gabriel Abrantes imzalı "Şeytan Tohumları" filminin başrolünde Brigette Lundy-Paine, Carloto Cotta ve Anabela Moreira oynuyor. Filmde gerçek ailesini bulmak için Portekiz'e giden Edward'ın, ailesinin karanlık geçmişiyle karşı karşıya kalması anlatılıyor.

Kaynak: AA

Shailene Woodley, Chris Hemsworth, Engin Yüksel, Tom Burke, Yönetmen, Rust, Dizi, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Sinema Salonlarında 8 Yapım İzleyiciyle Buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:32:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bu Hafta Sinema Salonlarında 8 Yapım İzleyiciyle Buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement