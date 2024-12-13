Sinema Salonu 11 Yeni Filmle Dolu - Son Dakika
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Sinema Salonu 11 Yeni Filmle Dolu

Bugünden itibaren, farklı türlerde 11 yeni film vizyona girdi, dikkat çeken yapımlar arasında 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' ve 'Avcı Kraven' var.

13.12.2024 10:04
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(ANKARA)- Sinema salonlarında, bugünden itibaren korkudan animasyona, aksiyondan komediye 11 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, 81'inci Venedik Uluslararası Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü" ile 31'inci Adana Altın Koza Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"nü alan "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", Marvel Evreni'nden "Avcı Kraven" ve animasyon türündeki "Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı" yer alıyor.

İşte o filmler:

Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri

Filmde, Güneydoğu'da borcunu ödemek için bir domates hasadında çalışan Eyüp'ün hikayesini anlatılıyor. Eyüp, amiriyle yaşadığı bir çatışmanın ardından radikal bir çözüm arayışıyla şehirde dolaşır.

Tür: Dram

Yönetmen: Murat Fıratoğlu

Oyuncular: Salih Taşçı, Murat Fıratoğlu, Sefer Fıratoğlu

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı

Film, Yüzük Kardeşliği'nin 250 yıl öncesine odaklanıyor. Orta Dünya'nın şekillendiği savaşın konu edildiği filmde, Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatı anlatılıyor.

Tür: Macera, Animasyon, Fantastik

Yönetmen: Kenji Kamiyama

Oyuncular: Brian Cox, Miranda Otto, Luke Pasqualino

Avcı Kraven

Film, aslan saldırısı sonrasında özel güçler kazanan Sergei Kravinoff'un Avcı Kraven'a dönüşümünü ve dünyanın en iyi avcısı olduğunu kanıtlamak için Örümcek Adam'ı avlama sürecini anlatıyor.

Tür: Aksiyon, Fantastik

Yönetmen: J.C. Chandor

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose

Her Şeyin Başı Merkür

Film,  başarılı olma hayaliyle mesleğe başlayan fakat kendini bir anda astroloji yazarı olarak bulan genç bir gazetecinin iş ve aşk hikayesine odaklanıyor.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Ali Balcı

Oyuncular: Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz, Devrim Yakut

Hain

Film, bir istihbarat memurunun teşkilatın içine sızan örgütün izini sürüp içine sızmasına odaklanıyor.

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Berke Üzrek

Oyuncular: Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya

Hep Otuz Üç Yaşında

Film, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin yazılma sürecine odaklanıyor.

Yönetmen: Murat Pay

Oyuncular: Hüseyin Soysalan, Birhan Tut

Başlangıçlar

Filmde, zorlu bir dönemden geçen genç bir resim restoratörünün hikayesi anlatılıyor. Genç bir resim restoratörü, yirmili yaş bunalımı ile boğuşur. O bu süreçten en az hasarla kurtulmaya çalışırken, Paris'te aynı evi paylaştığı arkadaşının beklenmedik ölümü ve İstanbul'da onarılmayı bekleyen gizemli bir Osmanlı tablosu ile uğraşmak zorunda kalır.

Tür: Dram

Yönetmen: Ozan Yoleri

Oyuncular: Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı, Zeynep Dinsel

Cintihar

Film, annesinin gizemli geçmişini araştıran Levent'in yaşadığı paranormal olaylara odaklanıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Tolga Öztürk

Oyuncular: Nebi Akyol, Merve Yanık, Muhsin Duran

Gece Bekçisi

Bir grup arkadaş, perili olduğu varsayılan bir kampa gider. Efsaneye göre zil çalındığında "Hank" adında bir katil ortaya çıkar ve herkesi öldürür. Grubun efsaneyi çürütme planı, gerçeğin çok daha korkutucu olduğunu keşfettiklerinde alt üst olur.

Tür: Korku

Yönetmen: Colton Tran

Oyuncular: Randy Couture, Kathleen Kenny, Reid Miller

Hamia: Muskanın Cini

Film, cinlerle iletişim kurarak muska hazırlayan Esat'ın kendi cinleri tarafından öldürülmesinin ardından, oğullarının olayı çözmeye çalışmasını anlatıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Bülent Orçin

Oyuncular: Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin

Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu

Film, büyük şehirde yaşayan ve tuhaf rüyalar gören Vick'in, arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda yaptığı yolculuğa odaklanıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Yongchang Lin

Oyuncular: Joseph S. Lambert, Xiao Tan

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sinema Salonu 11 Yeni Filmle Dolu - Son Dakika

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