Sinema Salonu 11 Yeni Filmle Dolu

(ANKARA)- Sinema salonlarında, bugünden itibaren korkudan animasyona, aksiyondan komediye 11 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, 81'inci Venedik Uluslararası Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü" ile 31'inci Adana Altın Koza Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"nü alan "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", Marvel Evreni'nden "Avcı Kraven" ve animasyon türündeki "Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı" yer alıyor.
İşte o filmler:
Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri
Filmde, Güneydoğu'da borcunu ödemek için bir domates hasadında çalışan Eyüp'ün hikayesini anlatılıyor. Eyüp, amiriyle yaşadığı bir çatışmanın ardından radikal bir çözüm arayışıyla şehirde dolaşır.
Tür: Dram
Yönetmen: Murat Fıratoğlu
Oyuncular: Salih Taşçı, Murat Fıratoğlu, Sefer Fıratoğlu
Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı
Film, Yüzük Kardeşliği'nin 250 yıl öncesine odaklanıyor. Orta Dünya'nın şekillendiği savaşın konu edildiği filmde, Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatı anlatılıyor.
Tür: Macera, Animasyon, Fantastik
Yönetmen: Kenji Kamiyama
Oyuncular: Brian Cox, Miranda Otto, Luke Pasqualino
Avcı Kraven
Film, aslan saldırısı sonrasında özel güçler kazanan Sergei Kravinoff'un Avcı Kraven'a dönüşümünü ve dünyanın en iyi avcısı olduğunu kanıtlamak için Örümcek Adam'ı avlama sürecini anlatıyor.
Tür: Aksiyon, Fantastik
Yönetmen: J.C. Chandor
Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose
Her Şeyin Başı Merkür
Film, başarılı olma hayaliyle mesleğe başlayan fakat kendini bir anda astroloji yazarı olarak bulan genç bir gazetecinin iş ve aşk hikayesine odaklanıyor.
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Ali Balcı
Oyuncular: Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz, Devrim Yakut
Hain
Film, bir istihbarat memurunun teşkilatın içine sızan örgütün izini sürüp içine sızmasına odaklanıyor.
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Berke Üzrek
Oyuncular: Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya
Hep Otuz Üç Yaşında
Film, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin yazılma sürecine odaklanıyor.
Yönetmen: Murat Pay
Oyuncular: Hüseyin Soysalan, Birhan Tut
Başlangıçlar
Filmde, zorlu bir dönemden geçen genç bir resim restoratörünün hikayesi anlatılıyor. Genç bir resim restoratörü, yirmili yaş bunalımı ile boğuşur. O bu süreçten en az hasarla kurtulmaya çalışırken, Paris'te aynı evi paylaştığı arkadaşının beklenmedik ölümü ve İstanbul'da onarılmayı bekleyen gizemli bir Osmanlı tablosu ile uğraşmak zorunda kalır.
Tür: Dram
Yönetmen: Ozan Yoleri
Oyuncular: Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı, Zeynep Dinsel
Cintihar
Film, annesinin gizemli geçmişini araştıran Levent'in yaşadığı paranormal olaylara odaklanıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Tolga Öztürk
Oyuncular: Nebi Akyol, Merve Yanık, Muhsin Duran
Gece Bekçisi
Bir grup arkadaş, perili olduğu varsayılan bir kampa gider. Efsaneye göre zil çalındığında "Hank" adında bir katil ortaya çıkar ve herkesi öldürür. Grubun efsaneyi çürütme planı, gerçeğin çok daha korkutucu olduğunu keşfettiklerinde alt üst olur.
Tür: Korku
Yönetmen: Colton Tran
Oyuncular: Randy Couture, Kathleen Kenny, Reid Miller
Hamia: Muskanın Cini
Film, cinlerle iletişim kurarak muska hazırlayan Esat'ın kendi cinleri tarafından öldürülmesinin ardından, oğullarının olayı çözmeye çalışmasını anlatıyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Bülent Orçin
Oyuncular: Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin
Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu
Film, büyük şehirde yaşayan ve tuhaf rüyalar gören Vick'in, arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda yaptığı yolculuğa odaklanıyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Yongchang Lin
Oyuncular: Joseph S. Lambert, Xiao Tan
Son Dakika › Güncel › Sinema Salonu 11 Yeni Filmle Dolu - Son Dakika
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