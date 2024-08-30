Sinemalarda Bu Hafta: Hangi Filmler Vizyona Girecek?

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(ANKARA)- Sinemalarda bu hafta, farklı türlerde 11 yeni film vizyona girecek.

İşte o filmler:

Aşka Düşmek

Film, kendilerinden kaçmaya çalışan Kira ve Ian'ın tanışmalarından sonra yaşadıklarını konu ediyor. Otuzlu yaşlarında olan Kira ve Ian, Londra'dan, geçmişlerinden ve şimdiki hayatlarından kaçmaktadır. İkili ilk kez İskoçya'nın batı kıyısındaki Skye Adası'nda bir araya gelir. Aralarında büyük bir çekim hisseden ikili, bir buçuk günün ardından birbirlerinden ayrılıp, Birleşik Krallık'ın başkentine, eski rutinlerine geri döner. Bir başkasına gerçek anlamda bağlanmaya hazır olmadan önce ikisinin de kendilerinden kaçmayı bırakması gerekecektir.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen Aylin Tezel

Oyuncular: Mike Noble, Aylin Tezel, Chris Fulton

Oyunda Kal: Eğlence Arenası

Filmde, parkurlarda yarışacakları bir programına katılan 12 gencin hikayesi anlatılıyor. Karne haftasında, gençlerin tatil planlarında bir değişiklik olur. Gençler, bir yandan yazın keyfini tatil yaparak çıkarırken bir yandan da yarışacaklardır. Yarışmacılar, 6 fenomenin hazırladığı elemeleri geçen 6 gönüllüden oluşacaktır. 12 yarışmacı, Eğlence Arenası'nda Sihirli Değnek ödülünün peşinde 'oyunda kalmak' için karşı karşıya gelecektir.

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen İlker Savaşkurt

Oyuncular: Öykü Günay, Masal Günay, Alper Baytekin

Üj Beş Harfliler

Komedi türündeki "Üj Bej Harfliler" filminin yönetmen koltuğunda Oğuzhan Yılmaz oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Aykut Uzer, Yiğit Koçak, Oğuzhan Yılmaz yer alıyor.

Kar Masalı

Erkan Özcan'ın yönettiği komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Aslı Bekiroğlu, Tuna Arman, Ahmet Kayakesen, Ali Rıza Tanyeli, Selahattin Taşdöğen gibi isimler yer alıyor.

Sevgilim Kaç

Film, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir seri katil hikayesini konu ediyor.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen J.T. Mollner

Oyuncular: Willa Fitzgerald, Kyle Gallner, Barbara Hershey

Cin Çukuru

Bir arkadaş grubunun kamp yapmak için seçtikleri yerde karanlık olaylar yaşamasını anlatıyor. İki genç sevgilileriyle birlikte tatil yapmak ister ancak bunun için maddi durumları yeterli değildir. Bu durum üzerine arkadaşları Süleyman, onlara birlikte kamp yapmayı teklif eder. Teklifi kabul eden gençler, yaptıkları hazırlıkların ardından yola çıkar. Kamp yeri, Süleyman'ın anlattığının aksine, halk arasında "Cin Çukuru" olarak bilinen ve geçmişten gelen karanlık bir tılsımla lanetlenmiş bir bölgedir. Çok geçmeden gençler kendilerini tuhaf olayların içerisinde bulur. Geçmişten gelen bir intikam hikayesi onları beklemektedir.

Tür: Korku

Yönetmen Sinan Erusta

Oyuncular: Muhammed Kantekin, Alev Şengül, Gökhan Özcan

Cesur Kanatlar: Doğanın Sesi

Film, bir takım oluşturmak zorunda kaldıklarında aralarında beklenmedik bir dostluk oluşan bir grup kelebeğin hikayesini konu ediyor. En seçkin kelebek türü olan Monarklar, mevsim değişmesiyle birlikte göç etmeye hazırlanır. Ancak Patrick, kanatları tam gelişmediği için çok istese de büyük göç grubuna katılamaz. Bu durum üzerine Patrick, tırtıl arkadaşı Marty ile birlikte gizlice arkadaşlarının peşine takılır. Göç eden kelebekler ise peşlerindeki tehlikeden bihaberdir. Yeni dostları cesur kelebek Jennifer'ın da yardımıyla Patrick ve Marty, arkadaşlarını kargalardan kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır.

Tür: Macera, Animasyon, Aile

Yönetmen Sophie Roy

Oyuncular: Tatiana Maslany, Mena Massoud, Lucinda Davis

Sen de mi?

Film, yakın arkadaşı ile ortak iş yapan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Ahmet, İstanbul'da büyük inşaat şirketlerinde mühendis olarak çalışır. Bir yandan arkadaşı Cengiz ile büyük iş makinalarının alım ve satımıyla ilgilenen Ahmet, son aldıkları işte yüklü bir kazanç elde eder. Hesapları üzerinde ipotek olan Ahmet, tüm ödemeleri Cengiz'in şirketi üzerine yaptırır. Ahmet, alacaklarını Cengiz'den istemeye gittiğinde bambaşka bir kişilikle karşılaşacaktır.

Tür: Dram

Yönetmen Durmuş Sorkut

Oyuncular: Baki Çiftçi, Burak Demir, Dilşad Şimşek

Henry Korsanlara Karşı

Henry Korsanlara Karşı, kayıp hazineyi bulmak için bir maceraya atılan korsanın hikayesini konu ediyor. Bir korsan, kayıp olan bir hazineyi bulmakla görevlendirilir. Bu görev sırasında korsan, aradığı ödülün geçmişinin sırlarını açığa çıkarabileceğini ve geleceğinin anahtarını elinde tutabileceğini öğrenir.

Tür: Animasyon

Yönetmen Dean Sham

Eşimin Eski Eşi

Bir mahkumun raporunu yazmakla görevlendirilen psikiyatristin hikayesini anlatıyor. Psikiyatrist Youssef, Taha'nın hapishanede kaldığı sürede psikolojik raporunu hazırlamakla görevlendirilir. Konuşmaları sırasında Yousssef, eşi olan Sahar'ın Taha'nın eski eşi olduğunu öğrenir. Youssef bu durumu saklamaya çalışsa da Taha'nın hapisten çıkmasıyla işler karışır.

Tür: Komedi

Yönetmen Moataz El Tony

Oyuncular: Hesham Maged, Mohamed Mamdouh, Amina Khalil

El Kafirun

İki arkadaşın bir köşkü soyarken yaşadıkları paraormal olayları konu ediyor. İki yakın arkadaş olan Fatih ve Selim, geçimlerini hırsızlık yaparak sağlar. Bir gün köşke giren ikili, ölü bir adama rastlar. İki arkadaş kendilerine gelmeye çalışırken, köşk içinde paranormal olaylar olmaya başlar. Köşkü soymak için arayışa girdiklerinde video kaset bulan iki arkadaş, içinde kendilerinin de olduğu görüntüler izler. Gördüklerinden sonra büyük bir korkuya kapılan Fatih ve Selim, köşkü soymaya onların karar vermediğini, buraya çağırıldıklarını anlar. Her şeyi bırakıp kaçmaya karar verdiklerinde ise her şey için çok geçtir. Çünkü artık Kafirun cinleri de onlarla birliktedir.

Tür: Korku

Yönetmen Görkem Celiloğlu

Oyuncular: Ceren Gül Şahin, Tolga Bengü, Muhammet Kınık

İvanushki: Son Tur

Film, çocukluk hayallerini gerçekleştirmeye karar veren üç arkadaşın hikayesini anlatıyor. Gençlik yıllarında Ivanushki International hayranı olan üç arkadaş bir araya gelir ve hayatları boyunca tek bir çılgınlık yapmadıklarını fark ederler. Eski hayallerini gerçekleştirmek isteyen ve bu sırada bir süreliğine de olsa sorunlarından kaçmayı uman arkadaşlar, Rusya'nın güneyinde "Ivanushki" için bir hayran turuna çıkmaya karar verir. Ancak içlerinden birinin 15 yaşındaki kızı da onlarla birlikte seyahat eder.

Tür: Macera, Komedi, Müzik

Yönetmen Mark Gorobets

Oyuncular: Agata Mutsenietse, Anna Peskova, Roman Kurtsyn