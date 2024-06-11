Singapur Havayolları, türbülans mağduru yolculara tazminat teklif etti

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SİNGAPUR, 11 Haziran (Xinhua) -- Singapur Havayolları, Mayıs ayında türbülansa yakalanan SQ321 sefer sayılı uçuşta hafif yaralanan yolculara 10.000 ABD doları tazminat ödemeyi teklif etti.

Havayolu şirketi Salı günü yaptığı açıklamada, ağır yaralanan yolcuları ise özel durumlarına uygun bir tazminat belirlemek üzere görüşmeye davet edeceğini belirtti.

Şirket ayrıca tüm yolculara bilet paralarının tamamını iade edecek ve ilgili yönetmelikler uyarınca gecikmiş tazminat ödeyecek.

SQ321 sefer sayılı uçuşta 211 yolcu ve 18 mürettebat bulunuyordu. 20 Mayıs'ta Londra'dan Singapur'a gitmek üzere havalanan uçak, şiddetli türbülansla karşılaştıktan sonra güzergah değiştirerek Tayland'a indi. Kazada bir yolcu hayatını kaybederken, onlarca yolcu da yaralandı.