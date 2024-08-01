Singapur ve Maldivler, İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasını kınadı - Son Dakika
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Singapur ve Maldivler, İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasını kınadı

Singapur ve Maldivler, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasına tepki gösterdi. Singapur Dışişleri Bakanlığı, suikastın İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivillere insani yardımı kolaylaştıracak ateşkes çabalarını riske attığını belirtti. Maldivler Dışişleri Bakanlığı ise suikastı kınayarak, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması çağrısında bulundu.

01.08.2024 14:39
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Singapur ve Maldivler, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasına tepki gösterdi.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin suikasta uğramasının "İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivillere insani yardımı kolaylaştıracak" ateşkes çabalarını riske attığı kaydedildi.

Açıklamada, Singapur'un Heniyye suikastı dahil Orta Doğu'daki gelişmelerden "son derece endişe" duyduğu belirtilerek, "tüm taraflar" daha geniş çaplı bölgesel çatışmanın önlenmesi için gerilimi azaltıcı adımlar atmaya çağrıldı.

Maldivler suikastı kınadı

Maldivler Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'ye İran'da düzenlenen suikast kınandı.

Açıklamada, "Maldivler, tüm ulusları, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka riayet etmeye, Gazze krizine acil ve kalıcı bir çözüm bulunması ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya çağıyor." ifadesine yer verildi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Heniyye'nin kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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