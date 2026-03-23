Sınıf Dışı Eğitimle Öğrenme Etkisi

23.03.2026 10:56
Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, sınıf dışı eğitimin öğrencilere akademik ve sosyal faydalar sağladığını belirtti.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, "Eğitim ve öğretim denildiğinde akla ilk olarak okul gelmektedir. Ancak günümüzde eğitim faaliyetleri okul sınırlarını aşmış, öğrencilerin daha otantik ortamlarda öğrenmelerine imkan tanınmıştır. Bu kapsamda sınıf dışı eğitim, formal ve informal öğrenme arasında bir köprü oluşturarak öğrenmenin daha bütüncül ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır" dedi.

OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, sınıf dışı eğitimin müzeler, doğal alanlar, bilim merkezleri ve sosyal yaşam alanları gibi mekanlarda uygulanmasının öğrencilerin doğrudan deneyim kazanmasını sağladığını ifade etti. Öğrencilerin bu şekilde eğitimlerini çok daha verimli geçirebildiğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, "Bu süreçte öğrenciler, okulda öğrendikleri bilgiler ile gerçek yaşam arasında bağ kurarken, gözlem yapma, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerilerini geliştirmektedir. Aynı zamanda eleştirel düşünme, araştırma yapma ve problem çözme yetenekleri de güçlenmektedir" diye konuştu.

OKUL DIŞI ÖĞRENME FAALİYETLERİ, SOSYAL GELİŞİME DE KATKI SUNMAKTADIR

Okul dışı öğrenme faaliyetlerinin, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkıda bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, "Eğitim ve öğretim denildiğinde akla ilk olarak okul gelmektedir. Ancak günümüzde eğitim faaliyetleri okul sınırlarını aşmış, öğrencilerin daha otantik ortamlarda öğrenmelerine imkan tanınmıştır. Bu kapsamda sınıf dışı eğitim, formal ve informal öğrenme arasında bir köprü oluşturarak öğrenmenin daha bütüncül ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Okul dışı öğrenme faaliyetleri, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkı sunmakta, onların daha bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Özellikle çevre bilinci kazanımı ve doğayı koruma farkındalığı açısından sınıf dışı eğitim önemli bir rol üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.

'AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRIRKEN ÇÖZÜM GELİŞTİRME YETENEĞİNİ DE GÜÇLENDİRİYOR'

Prof. Dr. Yılmaz, "Elde edilen bulgular, sınıf dışı eğitimin öğrencilerin mekansal sorunları yerinde tespit etmeleri ve bu sorunlara yönelik gerçekçi, uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmeleri açısından son derece etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerin sahada edindikleri deneyimlerin, teorik bilgileri pratiğe dönüştürmelerine önemli katkı sağladığı görülmüştür. Sonuç olarak, sınıf dışı eğitim yalnızca akademik başarıyı artıran bir yöntem değil, aynı zamanda bireylerin gerçek yaşamla bağ kurmasını sağlayan, problem çözme becerilerini geliştiren ve onları hayata hazırlayan önemli bir eğitim yaklaşımıdır. Bu nedenle eğitim süreçlerinde sınıf dışı etkinliklere daha fazla yer verilmesi, öğrencilerin bu tür uygulamalara katılımının artırılması ve gerekli kurumsal desteklerin sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

