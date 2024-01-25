- Sınır dışı edilen Yunan, kaçak yollarla girdiği KKTC'de bu kez tutuklandı

LEFKOŞA - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Kuzey Kıbrıs'a geçtikten sonra bir kadını darp eden ve Türkiye karşıtı slogan atan Yunan vatandaşı Theodoros Lazariotis kefaletle serbest bırakılmasının ardından dün yine kaçak yollarla girdiği KKTC'de bu kez tutuklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Kuzey Kıbrıs'a geçtikten hemen sonra Lefkoşa'nın Arasta Çarşısı'nda "Kıbrıs, Rusya ve Yunanistan kardeş. Türkler dışarı" diye bağırıp, bir kadını darp etmeye çalışan, tutuklandıktan sonra 3 günde yargılanarak kefaletle serbest bırakılan Yunanistan vatandaşı Theodoros Lazariotis bir kez daha kaosa neden oldu. Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin hapis cezası yerine kefaletle serbest bıraktığı Lazariotis, sınır dışı edildiği KKTC'ye dün kaçak bir şekilde yeniden girdi. Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde güney ile kuzeyi ayıran sınır tellerinden atlayan ve o esnada yaralanan zanlıyı sınırda bekleyen Türk askeri yakaladı. Polise teslim edilen Yunanistan vatandaşı Lazariotis, bugün Askeri mahkemeye çıkarıldı. "Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek" suçundan hakim karşısına çıkarılan zanlı bu kez kurtulamadı. Askeri mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi. Zanlı, 2 ay içerisinde sınır ihlali suçundan yargılanacak ve aleyhindeki karar açıklanacak.

Ne olmuştu?

Yunanistan vatandaşı Theodoros Lazariotis, 18 Ocak 2024 tarihinde saat 11: 15 sıralarında Lefkoşa'da Lokmacı Kara Geçiş Kapısından KKTC'ye giriş yaptıktan sonra Arasta sokakta bulunduğu 34 yaşındaki G.K. isimli kadına yaklaşıp, nereli olduğunu sorduktan sonra yumruk atmıştı. G.K. geriye doğru çekilerek, yumruk darbesinden kurtulmuştu.

Sanık, ayrıca yüksek sesle "Kıbrıs, Rusya ve Yunanistan kardeş, Türkler dışarı, burası Yunanistan" diye bağırarak çevreye rahatsızlık vermişti. Olayın ardından tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılmış, 3 gün süreyle nezarette kalmasına ve bu süre içerisinde dava dosyasının hazırlanmasına karar verilmişti.

Sanık, 22 Ocak'ta ise tarihinde "darp", "rahatsızlık", "uygunsuz tavır ve hareket" suçlarından Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargılanmış ve mahkeme sanığa hapis yerine 2 yıl süreyle sulh ve süküneti koruyacağına dair 50 bin TL kefaletle serbest bırakılmıştı.