Sınırda Çatışmalar: 19 Asker ve 3 Sivil Hayatını Kaybetti

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KABİL, 28 Aralık (Xinhua) -- Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında sınır geçiş noktalarında çıkan şiddetli çatışmalarda 19 Pakistan askeri ile üç Afgan sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın haber kanalı TOLOnews'in Cumartesi günü Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, çatışmalar Afganistan'ın doğusunda Pakistan sınırındaki Khost ve Paktia vilayetlerinde devam ediyor.

Haberde, Afgan sınır güçlerinin Khost vilayetinin Ali Shir ilçesindeki birkaç Pakistan askeri karakolunu ateşe verdiği ve Paktia vilayetinin Dand-e-Patan ilçesindeki iki Pakistan karakolunu ele geçirdiği belirtildi.

Dand-e-Patan bölgesinde Pakistan askerleri tarafından atılan havan mermileri nedeniyle üç Afgan sivilin hayatını kaybettiği de ifade edildi.

Çatışmalar, Pakistan birliklerinin Salı akşamı Paktika eyaletinde gerçekleştirdiği ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişinin ölümüne yol açan hava saldırılarının ardından yaşandı.