Sinop Ayancık'ta 120 Bin Metreküp Emval Kapasiteli Orman Deposu Hizmete Girdi

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Sinop'un Ayancık ilçesinde 120 bin metreküp emval kapasiteli orman deposunun hizmet vermeye başladığı bildirildi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılı sonunda yapımına başlanan deponun hizmete girdiğini belirtti.

Toplam 230 dönüm alana sahip Ayancık Tarakçı Orman Deposu'nun 120 bin metreküp emval kapasitesi ile Karadeniz Bölgesi'nin en büyük orman deposu olduğunu vurgulayan Tarakçı, orman deposunun bu özelliğiyle Türkiye'de en büyük 5 orman deposundan biri olduğunu aktardı.

Maviş, yeni orman deposunun dört mevsim hizmet verebileceğine işaret ederek Ayancık'a, Sinop'a ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.