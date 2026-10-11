Sinop Ayancık\'ta Ayancık-Türkeli yolunda kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü öldü

Sinop Ayancık'ta Ayancık-Türkeli yolunda kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Ayancık'ta Ayancık-Türkeli kara yolu İkisu Köprüsü'nde otomobil ile kamyon çarpıştı; kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi Ayancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sinop'un Ayancık ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.
N.K'nin kullandığı 57 AAE 059 plakalı otomobil, Ayancık- Türkeli kara yolu İkisu Köprüsü üzerinde R.B. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü N.K'nin kazada hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemelerin ardından itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?