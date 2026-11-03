Sinop Ayancık'ta Kızılay Haftası konferansında öğrencilere ödül verildi - Son Dakika
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Sinop Ayancık'ta Kızılay Haftası konferansında öğrencilere ödül verildi

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Sinop Ayancık\'ta Kızılay Haftası konferansında öğrencilere ödül verildi
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Sinop Ayancık'ta Kızılay Haftası dolayısıyla Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulunda konferans düzenlendi. Etkinlikte Kızılay'ın önemi ve faaliyetleri anlatıldı; yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül, kan bağışçılarına plaket verildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen konferansta Türk Kızılay Ayancık İlçe Temsilcisi Yaşar Cahit Altıntaş tarafından katılımcılara Kızılay'ın önemi ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi aktarıldı.

Konferans sonunda hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, kan bağışçılarına da plaket takdim edildi.

Programa Kaymakam Mevlana Kürkcü, Belediye Başkan Vekili Necati Sönmez ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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