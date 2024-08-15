Sinop Boyabat Stadı Yenileme Çalışmalarına Başlandı

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Sinop'un Boyabat ilçesindeki stadı yenileme çalışmalarına başlandı.

İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, AA muhabirine, 70 yıllık geçmişe sahip olan ilçe stadının bakım ve onarımına başlandığını söyledi.

Stadın yenileme çalışmalarının ardından daha modern bir hale getirileceğini vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

"Bu stat yıllardır resmi müsabakalarda kullanılmıyordu. Kullanılamama sebebi de zemin şartları çok uygun değildi. Yaklaşık 45 gün önce stadımızın ihalesi yapıldı. Ağustos ayı başında da inşaatına başlandı. Stadımız iki merhalede yapılacak. İlk merhalesinde stadımızın çevresi altı metre yüksekliğinde komple çitlerle çevrili olacak. Sonra da zeminine suni çim döşenecek. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sahanın halı serim işine başlayacağız. İnşallah sahamızın birinci etabını en geç ekim ayı başında tamamlayacağız."