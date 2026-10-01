Sinop Boyabat\'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Sinop Boyabat'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Boyabat'ta Esentepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
K.D'nin kullandığı 52 ES 359 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda refüjde bulunan ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta yaralanan İ.Y, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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