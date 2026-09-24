Sinop Boyabat\'ta çıkan yangında tescilli tarihi ahşap bina kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında iki katlı tarihi ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Gökdere Mahallesi Tabakhane Sokak'ta bulunan iki katlı tarihi ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen binanın tescilli yapı olduğu öğrenildi.