Sinop Boyabat'ta kazada 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta kazada 1 ölü, 5 yaralı

Sinop Boyabat\'ta kazada 1 ölü, 5 yaralı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

M.T. idaresindeki 06 LKP 07 plakalı otomobil, Boyabat-Saraydüzü kara yolu Muratlı köyü mevkisinde karşı yönden gelen E.E'nin kullandığı 55 AVR 190 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada her iki araç da çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, Boyabat ve Saraydüzü belediyeleri itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada otomobilde bulunan Z.T.'nin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z.T'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop Boyabat'ta kazada 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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