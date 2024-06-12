Sinop Cuma Ovası'nda 137 leylek yavrusu doğdu - Son Dakika
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Sinop Cuma Ovası'nda 137 leylek yavrusu doğdu

Sinop Cuma Ovası'nda bu yıl 50 yuvada 137 leyleğin yumurtadan çıktığı belirlendi. Leylekler, elektrik direklerinin yanı sıra köylerdeki bazı evlerin çatısına yuva yaptı. Proje kapsamında dronla ova taranarak yuvalar belirleniyor ve fotoğraf çekiliyor. Ağustos ayına kadar yuvalardaki yavrularını büyütecek olan leylekler, daha sonra tekrar Afrika ülkelerine doğru kanat çırpmaya başlayacak.

12.06.2024 11:03
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Sinop Cuma Ovası'nda bu yıl 50 yuvada 137 leyleğin yumurtadan çıktığı belirlendi.

Havaların ısınmasıyla binlerce kilometrelerce katederek Afrika ülkelerinden Sinop'a gelen leylekler, Saraydüzü ilçesindeki ovada bulunan elektrik direklerinin yanı sıra köylerdeki bazı evlerin çatısına yuva yaptı.

Yörede "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi" kapsamında, elektrik direklerine yapay yuva platformları yerleştirilmesi ve bölge halkının leylekler konusunda bilgilendirilmesi gibi faaliyetler yürütülüyor.

Proje kapsamında dronla ova taranarak yuvalar belirleniyor ve fotoğraf çekiliyor. Ardından fotoğraflar incelenerek yuvalarda kaç yavru bulunduğu tespit ediliyor.

Ağustos ayına kadar yuvalardaki yavrularını büyütecek olan leylekler, daha sonra tekrar Afrika ülkelerine doğru kanat çırpmaya başlayacak.

"Yaklaşık bir ay sonra yavrular uçma seviyesine gelecek"

Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi Koordinatörü Orhan Okur, AA muhabirine, yuvalarda güzel bir yavru büyütme telaşı olduğunu söyledi.

Ağustos ayı ortalarına kadar devam edecek tatlı telaşın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Okur, üç yıl önce başlattıkları projenin amacı doğrultusunda ilerlediklerini anlattı.

Okur, "Yavrularımız büyüyor, güzel, tatlı bir telaş var leylek yuvalarında. Yavru biraz büyüdüğünde anne baba yuvadan ayrılıyor, büyüyen yavruları beslemeye çalışıyorlar. Yaklaşık bir ay sonra yavrular uçma seviyesine gelecek." dedi.

Ovada 50 leylek yuvası bulunduğuna dikkati çeken Okur, şunları kaydetti:

"2022 yılında burada yaklaşık 100 yavru leylek büyümüştü. 2023 yılında bu sayı biraz daha artarak 120 yavru leylek uçmayı başardı. Bu yıl da bir sayım aldık, 137 yavru büyüme aşamasında. Kayıplar olmaz umarım ama maalesef olabiliyor. Yani her yıl bizim, üniversitenin, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ) katkısıyla popülasyon artıyor. Amacımız tüm leyleklerin rahat doğup büyüyeceği bir ortam oluşturmak. Bunu başardığımızı yavaş yavaş görüyoruz. Buna katkı sunan tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra bölge halkımıza da gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyorum çünkü bölge halkının desteği bu noktada çok önemliydi."

Kaynak: AA

Afrika, Sinop, Güncel, Son Dakika

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