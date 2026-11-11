Sinop Durağan\'da öğrenciler \'Geleceğe Nefes\' için fidan dikti

Sinop Durağan'da öğrenciler 'Geleceğe Nefes' için fidan diktiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Durağan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Geleceğe Nefes' sloganıyla fidan dikildi. Etkinlikte öğrencilere fidan dikimi anlatıldı, ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.
Sinop'un Durağan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Geleceğe Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
Programda orman görevlileri tarafından öğrencilere fidan dikimi hakkında bilgi verildi. Ardından katılımcılar, alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.
Etkinliğe Durağan Kaymakamlığına vekalet eden Boyabat Kaymakamı Ömer Özbay, Durağan Belediye Başkan Vekili Faruk Kalaycı ile öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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