Sinop Gerze'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mevlit Programı Düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Gerze Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dua edildi.
Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin asla unutulmaması gerektiğini söyledi.
Canlarını feda etmekten çekinmeyen vatandaşların büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirten Aktaş, şehitlere rahmet, gazilere de şükranları dile getirdi.
Programa Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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