Sinop Gerze\'de Kamu Personeline Başarı Belgesi Verildi

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Sinop'un Gerze ilçesinde, görevlerinde başarı sağlayan kamu personeline başarı belgesi verildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen törende, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ile bazı personele başarı belgelerini takdim etti.

Görevlerindeki özverili çalışmalarından dolayı personeli tebrik ederek başarılar dileyen Arabacı, "Emniyet ve jandarma teşkilatlarımız mesai saati gözetmeksizin bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için görevlerinin başındalar. Her iki kurum idarecileri ve çalışanları ilçemizin huzuru ve güvenliği için özverili bir çalışma yürütüyorlar. Kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.