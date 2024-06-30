Sinop Gerze'de Koruyucu Aile Günü Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Sinop Gerze'de Koruyucu Aile Günü Şenliği Düzenlendi

Sinop Gerze\'de Koruyucu Aile Günü Şenliği Düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen Koruyucu Aile Günü şenliğinde, koruyucu aileler ve çocuklar keyifli vakit geçirdi. İdemli mesire alanında yapılan etkinlikte çocuklar için yarışmalar düzenlendi ve ailelere ikramda bulunuldu. Vali Mustafa Özarslan, koruyucu ailelere teşekkür ederek, çocuklara sahip çıkan ve onlara aile sıcaklığı sunan aileleri övdü. Şenliğe Gerze Kaymakamı, Belediye Başkanı, İl Müftüsü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

30.06.2024 22:17
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Sinop'un Gerze ilçesinde Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenen şenlikte, koruyucu aileler ve çocuklar keyifli vakit geçirdi.

İdemli mesire alanında düzenlenen şenlikte çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenlenirken, programın ardından ailelere ikramda bulunuldu.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, yüreklerindeki sevgi ve vicdan duygularıyla çocuklara sahip çıkan, koruyup kollayan, aile sıcaklığına kavuşturan bütün koruyucu aileleri teşekkür etti.

Etkinliğe Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İl Müftüsü Paşa Bektaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ercan Okur ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop Gerze'de Koruyucu Aile Günü Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Gerze'de Koruyucu Aile Günü Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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