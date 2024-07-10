Sinop Kaymakamı köyleri ziyaret etti - Son Dakika
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Sinop Kaymakamı köyleri ziyaret etti

Sinop'un Boyabat ilçesinin Kaymakamı Enver Yılmaz, Kovaçayır, Esentepe, Sarıyer, Kozanlı, Bürüm, Karamusalı, Kavak ve Aşıklı köylerini ziyaret etti. Ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, devletin sağladığı hibe destekleri hakkında bilgi verdi ve vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanarak orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını istedi. Ziyaretlere İlçe Jandarma Komutan Vekili, İlçe Nüfus Müdürü, İlçe Özel İdare Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve Boyabat Orman İşletme Müdürü de katıldı.

10.07.2024 12:17
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakam Enver Yılmaz, köy ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Yılmaz, ilçeye bağlı Kovaçayır, Esentepe, Sarıyer, Kozanlı, Bürüm, Karamusalı, Kavak ve Aşıklı köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, sorun ve talepleri dinleyerek devletin sağladığı hibe destekleriyle ilgili bilgi aktardı.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Yılmaz, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanarak orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını istedi.

Yılmaz'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Doğukan Altın, İlçe Nüfus Müdürü Ramazan Kuru, İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Esen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Boyabat Orman İşletme Müdürü Evren Faik Ayran ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Sarıyer, Boyabat, Kavak, Sinop, Politika, Güncel, Son Dakika

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