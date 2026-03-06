Sinop Mantısı: Eşsiz Lezzet

Coğrafi işaret tescilli Sinop mantısı, yarısı cevizli yarısı yoğurtlu sunumuyla damaklarda farklı bir lezzet bırakıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nde, sadece lezzetiyle değil sunum ve yapım tekniğiyle de "mutfak mirası" kabul edilen Sinop mantısının yapımı anlatıldı.

Kuşaktan kuşağa aktarılarak bugüne taşınan Sinop mantısı, kentin yöresel lezzetlerini tatmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

Hem evlerde hem de restoranlarda hazırlanan mantı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Sinop mantısı" olarak 2020 yılında coğrafi işaretle tescillendi.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Şef Halime Şahin, Sinop mantısının kentin en özel lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

Hamurunun ince, aynı zamanda bol yoğurtlu ve yumurtalı olmasının yemeği özel kılan unsurlar olduğunu anlatan Şahin, "Sinop mantısının olmazsa olmazı ince çekilmiş ceviz, yoğurt, orta yağlı kıyma ve tabii ki organik köy tereyağı. Hamurunu en az üç saat öncesinde yoğuruyoruz. Çünkü dinlenmesi gerekiyor. Dinlenirse lezzetine lezzet katar." dedi.

Sinop mantısının lezzeti ve bilinirliğiyle Türkiye'de gastronomi alanında yerini aldığını belirten Şahin, "Bizler için çok önemli ve özel bir lezzet. Sinop mantısının en önemli özelliklerinden biri de dünyada cevizle servis edilen tek mantı olmasıdır." ifadesini kullandı.

Sinop mantısı yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler: (2 kişilik)

500 gram un1 yumurta250 gram yarım yağlı kıyma1 baş soğan2 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz4 yemek kaşığı yoğurt3 yemek kaşığı tereyağı1 tatlı kaşığı tuzYarım çay kaşığı karabiberYarım çay kaşığı pul biberYapılışı:

Sinop mantısının hamuru un, su, tuz ve yumurta ile yoğrularak açılır.Bir süre bekletilen hamur kare şeklinde kesilir.Dana kıyma, ince doğranmış soğan, tuz ve karabiberle mantının iç harcı hazırlanır.Kesilen hamurun içine hazırlanan iç harcından konulur.Üçgen şeklinde katlanıp kapatıldıktan sonra kaynar suda haşlanarak 15 dakika pişirilir.Sudan çıkarılan mantı, isteğe bağlı olarak üzerine konulan ceviz, yoğurt, pul biber ve tereyağı ile servis edilir.