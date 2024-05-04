Sinop merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Sinop merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı

Sinop merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı

Sinop merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kilo 418 gram uyuşturucu, 273 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 15 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 5 tabanca ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

04.05.2024 16:11
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Sinop merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, kente uyuşturucu getirerek sattıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan izleme ve takibin ardından şüphelilerin yakalanması için Sinop, Çorum, Tokat, Edirne, Tekirdağ, Manisa ve Elazığ illerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramada 2 kilo 418 gram uyuşturucu, 273 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 15 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 5 tabanca ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Sinop, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı - Son Dakika

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