Sinop Saraydüzü'nde öğrenciler robotik kodlama ve STEM etkinliğine katılacak - Son Dakika
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Sinop Saraydüzü'nde öğrenciler robotik kodlama ve STEM etkinliğine katılacak

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Sinop Saraydüzü\'nde öğrenciler robotik kodlama ve STEM etkinliğine katılacak
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Ortaokul öğrencilerinden oluşan DragonFly Robotics ve Ray Robotic, 13 Kasım'da Sinop Saraydüzü'ndeki Türkaylar Okulu'nda LEGO robotik kodlama ve STEM etkinliği yapacak. Etkinlikle öğrencilerin bilim ve teknolojiye erken erişimi ile uygulamalı problem çözme deneyimi hedefleniyor.

İstanbul'da çalışmalarını sürdüren ve ortaokul öğrencilerinden oluşan DragonFly Robotics ile Ray Robotic, çocukların bilim ve teknolojiye erişimini desteklemek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. İki takımın iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, 13 Kasım'da Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bulunan Türkaylar Okulu öğrencileri, LEGO robotik kodlama ve STEM etkinlikleriyle buluşacak.

Çocukların bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasını, üretme ve keşfetme süreçlerine aktif olarak katılmasını hedefleyen etkinlikte, robotik kodlama uygulamaları ve STEM çalışmaları gerçekleştirilecek. Öğrencilerin uygulamalı etkinlikler aracılığıyla algoritmik düşünme, problem çözme ve mühendislik tasarımı gibi alanlarla tanışması amaçlanıyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİNE KATKI HEDEFİ

Proje, teknolojinin yalnızca belirli imkanlara sahip öğrencilerin erişebildiği bir alan olmaması gerektiği düşüncesinden hareketle planlandı. İstanbul'da bulunan ortaokul öğrencilerinden oluşan DragonFly Robotics ve Ray Robotic, bu iş birliğiyle çocukların teknolojiye ilgi duymalarını teşvik etmeyi ve bilimsel üretim süreçlerine katılabileceklerini deneyimlemelerini sağlamayı hedefliyor.

Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçlayan çalışma, ortaokul öğrencilerinden oluşan robotik takımlarının yarışma ve teknik çalışmalarının yanı sıra toplumsal sorumluluk alanında da aktif rol üstlenmesinin önemini ortaya koyuyor.

Kaynak: DHA
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