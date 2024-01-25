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Sinop'ta 10 yaşındaki çocuk çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta 10 yaşındaki çocuk çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkan 10 yaşındaki Alperen Eymen Yener, çatının çökmesi sonucu merdiven boşluğuna düştü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yener, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinop\'ta 10 yaşındaki çocuk çatıdan düşerek hayatını kaybetti
25.01.2024 - 21:05,
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı Akmaviş Apartmanı'nın çatısına arkadaşıyla çıkan Alperen Eymen Yener (10), çatıdaki saçın çökmesiyle birlikte merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Yener, ambulansla kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Kaynak: AA
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