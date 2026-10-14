Sinop'ta 4 yataklı Kızılay kan alma birimi yılda 2 bin 400 ünite hedefiyle açıldı - Son Dakika
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Sinop'ta 4 yataklı Kızılay kan alma birimi yılda 2 bin 400 ünite hedefiyle açıldı

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Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinin beşinci kan alma birimi, Sinop'ta Yeni Mahalle Barış Manço Parkı'nda hizmete açıldı. 55 metrekarelik alanda 4 yataklı kurulan birimin yılda 2 bin 400 ünite gönüllü kan bağışı alması hedefleniyor.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinin beşinci kan alma birimi, Sinop'ta hizmete açıldı.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, ?Yeni Mahalle Barış Manço Parkı'nda inşa edilen Mehmet Küçükbaş Kızılay Kan Alma Birimi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kan bağışının insanları görünmez bir bağla birbirine bağladığını söyledi.

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinin beşinci kan alma birimini Sinop'ta açmaktan mutluluk duyduklarını belirten Can, 55 metrekarelik alanda kurulan birimin 4 yataklı olarak vatandaşlara hizmet vereceğini aktardı.

Birimde yılda 2 bin 400 ünite gönüllü kan bağışı almayı hedeflediklerine işaret eden Can, kan bağışına ulaşmayı kolaylaştırmak, bağışçılarla bağı güçlendirmek ve ilk kez kan verecek olanları hayat kurtaran zincire katmayı amaçladıklarını anlattı.

Türk Kızılay olarak 2025 yılında 3 milyondan fazla kan bağışı alarak ihtiyaç duyanlara ulaştırdıklarını vurgulayan Can, şöyle konuştu:

"Kan, yapılamayan bir üründür. Dolayısıyla her gün ülkemizde 350 noktada kan toplanıyor. 18 noktadaki bölge laboratuvarlarımızda inceliyoruz, testlerden geçiriyoruz ve aynı gün ülkemizin 1600 hastanesine ulaştırıyoruz. Onun için sizlerin bağışına her gün ihtiyacımız var. Ülkemizin her gün ihtiyacı var. Dolayısıyla bu kutsal görevi hep beraber yerine getireceğiz. Bu görevi yerine getirmede bağışçı olan değerli bağışçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu kan alma birimimizin Sinop'umuza hayırlı olmasını diliyorum."

Vali Yardımcısı Cevat Gün ise ?toplumların yüzyıllar boyunca biriktirdikleri tecrübeyle büyüttükleri kurumlar bulunduğuna işaret ederek, Türk Kızılayın da bu kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Bu kurumları günlük tartışmalardan, kısır çekişmelerden uzak tutmak gerektiğini dile getiren Gün, kan bağışı alma hizmetinin güzel bir merkezde verilmesinden mutlu olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Can tarafından hayırsever Mehmet Küçükbaş, Vali Yardımcısı Gün ve Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez'e birimin yapımında sundukları katkıdan ötürü teşekkür plaketi verildi.

Daha sonra kurdele kesilerek birimin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA
Barış MançoKaradenizKızılaySağlıkGüncelSinopSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 4 yataklı Kızılay kan alma birimi yılda 2 bin 400 ünite hedefiyle açıldı - Son Dakika
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