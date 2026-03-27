Sinop’ta 5 Bin 700 Fidan Dağıtıldı - Son Dakika
Sinop’ta 5 Bin 700 Fidan Dağıtıldı

Sinop’ta 5 Bin 700 Fidan Dağıtıldı
27.03.2026 14:13
Sinop'ta Orman Haftası etkinliklerinde 5 bin 700 fidan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yüz ölçümünün yüzde 68'i ormanlarla kaplı olan Sinop'ta, Türkiye'nin orman gücüne destek olmak amacıyla vatandaşlara 5 bin 700 fidan dağıtıldı.

Geçen yıl 294 bin fidanın dikildiği kentte, bu yıl da binlerce fidan toprakla buluşmaya devam ediyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce Orman Haftası kapsamında "Türkiye'nin orman gücü" sloganıyla kent genelinde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara 5 bin 700 fıstık çamı, badem, mahlep ve kestane fidanı dağıtıldı.

Kent merkezinde Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte de Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce stant açıldı.

Burada vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapılarak bilgilendirmede bulunuldu.

Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin orman gücüne güç katmak hedefiyle çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Sinop'un mavi ile yeşilin iç içe büründüğü bir kent olduğuna dikkati çeken Kalelioğlu, "Teşkilat olarak hem kentimizin hem de ülkemizin orman gücüne destek olmayı sürdürüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz hafta çerçevesinde fidanlarımızı toprakla buluşturmanın yanında vatandaşlarımıza da ücretsiz olarak fidan dağıtımı yapıyoruz. Bu her bir fidan geleceğe nefes olacak. Ülkemizin orman gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop’ta 5 Bin 700 Fidan Dağıtıldı - Son Dakika

Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Trump’ın istediği oldu Trans sporcular için olimpiyat kararı Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı
Emirhan Topçu’ya İtalya’dan dev talip Emirhan Topçu'ya İtalya'dan dev talip

15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
