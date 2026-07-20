Sinop'ta 81 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Sinop'ta 81 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Kaleyazısı Mahallesi Karadeniz Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Rahim D'yi evde hareketsiz bulan oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Rahim D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Rahim D'nin cesedi, otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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