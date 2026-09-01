Sinop'ta adli yıl töreninde Baro Başkanı Altuntaş: Adalet toplumun ortak vicdanıdır - Son Dakika
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Sinop'ta adli yıl töreninde Baro Başkanı Altuntaş: Adalet toplumun ortak vicdanıdır

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Sinop'ta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen adli yıl açılış töreninde konuşan Baro Başkanı Funda Öztürk Altuntaş, adaletin sadece mahkemelerin değil toplumun ortak vicdanı olduğunu söyledi. Altuntaş, hukuk devletinin bağımsız yargı ve özgür savunma makamıyla var olabileceğini vurguladığı törene yargı mensupları ve avukatlar katıldı.

Sinop'ta adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Meydanı'nda düzenlenen tören, Baro Başkanı Funda Öztürk Altuntaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından burada bir konuşma yapan Altuntaş, adaletin yalnızca mahkemelerin değil toplumun ortak vicdanı olduğunu söyledi.

Altuntaş, hukuk devletinin ancak bağımsız bir yargı ve özgür bir savunma makamıyla var olabileceğini vurguladı.

Törene, yargı mensupları ile avukatlar katıldı.

Kaynak: AA

Funda Öztürk, Güncel, Yargı, Hukuk, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta adli yıl töreninde Baro Başkanı Altuntaş: Adalet toplumun ortak vicdanıdır - Son Dakika

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