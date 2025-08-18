Sinop'ta Apartman Çatısında Yangın

Sinop'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Korucuk Mahallesi Tırkışlar mevkisinde 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle alevleri kontrol altına alan itfaiye erleri, soğutma çalışması yaptı.
Yangında apartmanın çatısı ile son kattaki daire hasar gördü.
