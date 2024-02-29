Sinop'ta Aranan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta Aranan 3 Kişi Yakalandı

Sinop\'ta Aranan 3 Kişi Yakalandı

Sinop'ta işledikleri farklı suçlar nedeniyle aranan 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişiler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

29.02.2024 16:11  Güncelleme: 16:14
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Sinop'ta, işledikleri farklı suçlar nedeniyle aranan 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada, farklı suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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