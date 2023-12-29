 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta avlanan torikler, tanesi 400 liradan alıcı buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta avlanan torikler, tanesi 400 liradan alıcı buldu

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, deniz suyu sıcaklığındaki düşüşle balık avcılığında artış yaşandığını belirtti. Hamsi avcılığının yanı sıra ağlara takılan iri torik balıkları da tezgahlarda yerini aldı. Torikler, tanesi 400 liradan satışa sunuldu. Ünlü, hamsi avcılığının da verimli geçtiğini ve bu durumun sezon sonuna kadar sürmesini temenni etti.

Sinop\'ta avlanan torikler, tanesi 400 liradan alıcı buldu
29.12.2023 - 14:29,  Güncelleme: 14:29
Abone Ol

Sinop'ta avlanan torikler, tanesi 400 liradan alıcı buldu.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklığındaki düşüşle balık avcılığında artış yaşandığını söyledi.

Özellikle hamsi avcılığının yüzlerini güldürdüğünü vurgulayan Ünlü, "Hamsinin yanı sıra ağlarımıza torik balıkları da takılıyor. Avlanan iri torikler, tezgahlarımızdaki yerlerini aldı. Tanesi 400 liradan satışa sunuldu. Palamudun az olduğu sezonda torik balıklarının az da olsa ağlara takılması bizim adımıza memnuniyet verici. İnşallah devamı gelir." dedi.

Ünlü, hamsi avcılığının da çok verimli geçtiğini dile getirerek, bu durumun sezon sonuna kadar sürmesini temenni etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sinop Merkez, Sinop, Balıkçılık, Tarım, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta avlanan torikler, tanesi 400 liradan alıcı buldu - Son Dakika


14:42
Fransız basını Hamas'ın sırrını ifşa etti! Askeri kanadın başındaki isim Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş Fransız basını Hamas'ın sırrını ifşa etti! Askeri kanadın başındaki isim Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu
14:08
Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53
Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36
Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36
CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32
Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi

Son Dakika
14:42 Fransız basını Hamas'ın sırrını ifşa etti! Askeri kanadın başındaki isim Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53 Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36 Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36 CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32 Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30 Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
13:19 Veliler, sınıf basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 14:58:10. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta avlanan torikler, tanesi 400 liradan alıcı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement