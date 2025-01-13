Sinop'ta Balık Avcılığı Sezonu Bereketli Geçiyor - Son Dakika
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Sinop'ta Balık Avcılığı Sezonu Bereketli Geçiyor

Sinop'ta balıkçılar, bol palamut, istavrit ve mezgit avlayarak sezonu başarıyla sürdürüyor.

13.01.2025 14:16
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Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta denize açılan balıkçılar avladıkları kasalar dolusu balıkla limana döndü.

1 Eylül 2024'te başlayan balık avcılığı sezonu bereketli geçmeye devam ediyor. Sezonun ilk aylarında avladıkları bol miktardaki palamutla yüzleri gülen balıkçılar, bugünlerde ise bolca istavrit ve mezgit avlıyor.

Teknelerle kent limanına getirilen balıkların bir bölümü tezgahlarda kilogramı 70 liradan satışa sunulurken bir kısmı ise kamyonlara yüklenerek farklı şehirlere gönderiliyor.

Balıkçı Mehmet Şahin, AA muhabirine, bol palamut avlayarak başladıkları sezonun kendileri için iyi geçtiğini söyledi.

Hamsi avcılığının da beklentilerinin üzerinde olduğunu vurgulayan Şahin, "Sezon çok şükür iyi gidiyor. Palamut çok bol oldu. Palamudun bol olduğu bir dönemde hamsi de beklentilerimizin üzerinde av verdi. Şimdi istavrit bol avlanıyor. Vatandaşımız da bol bol tüketiyor." diye konuştu.

Şahin, yaşanan bolluk nedeniyle balıkçılar olarak maliyetlerini çıkarmanın da kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Balık Avcılığı Sezonu Bereketli Geçiyor - Son Dakika

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