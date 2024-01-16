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Sinop'ta Balıkçı Kütüğün Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta Balıkçı Kütüğün Altında Hayatını Kaybetti

Sinop'un Akliman sahilinde avcılık yapan bir balıkçı, denizden çekilen ağın takıldığı kütüğün üzerine düşerek hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan balıkçı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinop\'ta Balıkçı Kütüğün Altında Hayatını Kaybetti
16.01.2024 - 01:39,  Güncelleme: 01:40
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Sinop'ta bir balıkçı denizden çekilen ağ takılan kütüğün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kentin Akliman sahili açıklarında avcılık yapan bir balıkçı teknesinde çalışan Engin Çebi (56) diğer çalışanlarla denize bıraktıkları balık ağını tekneye çekmek istedi.

Bu sırada ağ takılan kütüklerden biri Çebi'nin üzerine düştü.

Kütüğün altında kalarak ağır yaralanan Çebi, tekneyle Akliman sahiline getirildi.

Buradan sağlık ekiplerince alınarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çebi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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