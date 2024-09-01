Sinop'ta Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Başladı - Son Dakika
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Sinop'ta Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Başladı

Sinop\'ta Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Başladı

Sinop Limanı'nda düzenlenen sezon açılış töreninde Vali Mustafa Özarslan, balıkçılığın Sinop ekonomisi için önemli olduğunu belirtti. Balıkçılar, 4,5 aylık deniz hasretinin sona ermesiyle denize açıldı. Özarslan, balıkçıların kurallara uyarak denetim yapmalarının önemine vurgu yaparken, halk oyunları ve havai fişek gösterileri sunuldu. Balıkçılar dualarla denize uğurlandı.

01.09.2024 00:47
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Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, balıkçılar su ürünleri av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Sinop Limanı'nda düzenlenen sezon açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop ekonomisi için balıkçılığın çok önemli olduğunu söyledi.

Balıkçıların 4,5 aylık deniz hasretinin an itibarıyla sona erdiğini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Üç tarafı denizle çevrili Sinop için balıkçılık faaliyetleri çok önem arz ediyor. Sinop bu av sezonunda da bereketli sularıyla Karadeniz'in balıkçılık sektörüne liderlik etmeye devam edecektir. Bunu yaparken de kurallara mutlaka uyacağız. Denetim esastır ama burada önemli olan öz denetim. Balıkçılarımızın kendi içlerinde yapacakları denetim her şeyden daha önemlidir. Lütfen denizlerimizi kirletmeyelim, geleceğimize sahip çıkalım. Vira bismillah diyen tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız bol kazançlar elde edecekleri bir sezon diliyorum."

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından halk oyunları ve havai fişek gösterileri sunuldu.

Kurban kesiminin ardından balıkçılar dualarla denize uğurlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Başladı - Son Dakika

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