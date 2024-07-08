Sinop'ta Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Tedbirler Alınıyor - Son Dakika
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Sinop'ta Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Tedbirler Alınıyor

Sinop Belediyesi tarafından oluşturulan cankurtaran ekipleri ve deniz polisi, kentin sahillerinde boğulma vakalarını önlemek için tedbirler alıyor. Sahillerde cankurtaran kuleleri ve ATV araçlarıyla devriye görevi yapılırken, olumsuz hava koşullarında denize girmemeleri konusunda vatandaşlar uyarılıyor. Meteorolojik verilere göre bazı günler denize giriş yasağı uygulanırken, vatandaşlar güvenli plajlara yönlendiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de rip akıntısına karşı uyarılar yapıyor.

08.07.2024 14:57
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Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'ta boğulma vakalarının önlenmesi için vatandaşların yoğun olarak denize girdiği sahillerde bir dizi tedbir uygulanıyor.

Geçmiş yıllarda sık sık boğulma vakalarının yaşandığı kentte bu yaz sezonunda yaşanması muhtemel yeni vakaların önlenmesi için ek tedbirler uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda Sinop Belediyesi tarafından oluşturulan 15 kişilik cankurtaran ekibi 9 noktada görev yapıyor. 200 metre aralıklarla cankurtaran kuleleri konulan sahillerde, ekiplerce ATV aracıyla devriye görevi de yapılıyor.

Vatandaşları olumsuz hava koşullarında denize girmemeleri konusunda uyaran ekipler, muhtemel boğulma vakalarına daha etkin müdahale edebilmek amacıyla tatbikat gerçekleştiriyor.

Meteorolojik verileri değerlendiren Valilik ise tedbirler çerçevesinde şehrin kuzey sahillerinde bazı günler denize giriş yasağı uyguluyor. Yasağın uygulandığı günlerde vatandaşlar ve turistler, kentin güney sahillerinde bulunan güvenli plajlara yönlendiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahillerde devriye görevi yaparak, vatandaşları rip akıntısına karşı uyarıyor.

Sinop Belediyesi Cankurtaran Ekip Amiri Kasım Yılmazer, AA muhabirine, bu yaz sezonunda kentin hem kuzey hem de güney sahillerinde cankurtaranların görev yaptığını söyledi.

Belediye olarak belirledikleri 9 noktada cankurtaran kuleleri oluşturarak vatandaşların güvenli ortamda denize girmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Yılmazer, şunları kaydetti:

"Her kulede 2 cankurtaranımız bulunuyor. Karayel ve poyraz esen günlerde insanları suya sokmuyoruz. Sahil güvenlik ve deniz polisi ile irtibatlı olup vatandaşlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan, denize girmenin yasak olduğu günlerde uyarılarımızı dikkate almalarını rica ediyoruz. Biz hayat kurtarmak için varız ama dinlemedikleri zamanlarda boğulma vakalarıyla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız cankurtaranların uyarılarını dikkate alsınlar, cankurtaranların olduğu bölgelerde denize girsinler."

Kaynak: AA

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