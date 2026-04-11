Sinop'ta Çam Kese Zararlısına Avcı Böcek Salınıyor

11.04.2026 11:24
Sinop'ta ormanları korumak amacıyla çam kese zararlısına karşı avcı böcekler doğaya salınıyor.

Yüzde 68'i ormanlarla kaplı olan Sinop'ta ağaçları zayıf düşürerek gelişimini engelleyen çam kese zararlısını bertaraf edebilmek için doğaya avcı böcekler salınıyor.

Kentte "yeşil vatan"ın korunmasına yönelik Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ağaçların iğne yapraklarını yiyerek zayıf düşmelerine neden olan çam kese zararlısına karşı etkin mücadele yürüten ekipler, Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen ve ana besin kaynağı çam kese böceklerinin tırtılları olan "calosoma" olarak bilinen avcı böcekleri doğaya salmayı sürdürüyor.

Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, AA muhabirine, ormanların ülkenin can damarlarından biri olduğunu söyledi.

Orman teşkilatı olarak ormanları her türlü olumsuzluktan korumak için gerekli mücadeleyi gösterdiklerini belirten Kalelioğlu, zararlı böceklere karşı da aynı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üç türde avcı böcek üretimi yaptıklarını anlatan Kalelioğlu, "Biz buna biyolojik mücadele diyoruz. Biyolojik mücadelede kullandığımız yöntem tamamen sağlıklı, doğaya hiçbir zararı olmayan, sadece çam keselerde oluşan tırtılları yiyen bir böcek türü." dedi.

"Verilen mücadeleyle ağaçlar birkaç sene sonra eski haline dönüyor"

Avcı böceklerin ormanların zararlılardan korunması için önemli görev üstlendiklerini vurgulayan Kalelioğlu, şöyle devam etti:

"Sinop Orman Bölge Müdürlüğümüzde kurduğumuz laboratuvarımızda üç tür avcı böcek üretiyoruz. Bir tanesi calosoma, bir tanesi torymus, bir tanesi de thanasimus dediğimiz avcı, faydalı böcekler. Bunları her yıl üretip doğaya salıyoruz ve ağaçlardaki keselerin tamamına yakınını, ulaşabildiği kadarını yiyor. Zaten çam keseler ağaçları tamamen öldürmüyor, zayıflatıyor. Verilen mücadeleyle ağaçlar birkaç sene sonra eski haline dönüyor."

Kalelioğlu, yürüttükleri çalışma çerçevesinde ilk etapta calosoma türündeki 2 bin avcı böceğini çam kese zararlısıyla mücadele için doğaya saldıklarına işaret ederek, "Bölge Müdürlüğümüzde çam kese böceğinin yoğun olduğu Durağan, Boyabat ve Gerze ilçelerimizde salımlarını her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 9 bin 200 adet saldık. Bu yıl 10 bin adet salarak çam kese böceğiyle mücadeleyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
Survivor'da Nefise'den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
