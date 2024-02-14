Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı

Sinop\'ta çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı

Sinop'ta yapılan denetim ve operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda suç eşyası ele geçirildi.

14.02.2024 15:47
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Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde son 10 günde çok sayıda denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 12 yakalanırken, 52 bin makaron, 26,90 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 2 tüfek ve 5 bıçak ele geçirildi.

Kaynak: AA

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