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Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ile eziyet etme suçlarından aranan 15 kişi yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sinop\'ta çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı
05.01.2024 - 15:49,
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Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kent genelindeki operasyonlarda dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ile eziyet etme suçlarından aranan 15 kişi yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'ta çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı - Son Dakika
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