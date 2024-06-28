Sinop'ta Deniz Kirliliği İçin Acil Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sinop'ta Deniz Kirliliği İçin Acil Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sinop Liman sahasında hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilen tatbikatta, liman görevlilerine gemi kazası durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi. Başaran Denizcilik yetkilisi Emre Altıntop, deniz kirliliğinin önüne geçilebilmesi için alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Eğitimlerin düzenli olarak verilmeye devam edeceği belirtildi.

28.06.2024 14:51
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Sinop'ta, deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Hava muhalefeti nedeniyle Sinop Liman sahasında gerçekleştirilen tatbikatta, liman görevlilerine olası gemi kazası anında neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verildi.

Başaran Denizcilik yetkilisi Emre Altıntop, gazetecilere, denizlerde oluşabilecek kirliliğin önüne geçilebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çok sıkı tedbirler aldığını söyledi.

Karadeniz'de kötü hava koşulları nedeniyle zaman zaman tankerlerin kaza veya arıza sebebiyle karaya vurduğunu anlatan Altıntop, şöyle konuştu:

"Verilen eğitimde deniz kirliliği konusunda görevliler bilgilendirilmiştir. Eğitimler 6 ayda bir düzenli olarak verilmeye devam edecek. Bazı gemilerden de bilerek veya bilmeyerek tehlike arz eden malzemeler denize boşaltılmaktadır. Açıkta boşaltılan atıklar kıyıya vurarak deniz kirliliğine neden olurken, kıyı turizmini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kirliliğe karşı en kısa sürede müdahale edilmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Deniz Kirliliği İçin Acil Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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