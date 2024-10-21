Sinop'ta emniyet ve jandarmaya 11 yeni araç tahsis edildi - Son Dakika
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Sinop'ta emniyet ve jandarmaya 11 yeni araç tahsis edildi

Sinop\'ta emniyet ve jandarmaya 11 yeni araç tahsis edildi

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 11 yeni araç hizmete girdi.

21.10.2024 15:17
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Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 11 yeni araç hizmete girdi.

Vali Mustafa Özarslan, araçların teslimi için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin günün her saatinde milletin huzuru ve güvenliği için görev başında olduğunu söyledi.

Sinop'ta aranan şahıslar, uyuşturucu gibi operasyonların yanı sıra trafik denetimlerinin de aralıksız bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Özarslan, bu hizmetleri yerine getiren jandarma ve emniyet mensuplarını taşıt yönünden desteklenmelerinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya desteklerinden ötürü Sinop adına teşekkür ettiklerini anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

"İnsan kaynağımızın sürekli sayısını artırarak, eğitimlerle onları geliştirmekteyiz. Mesai arkadaşlarım bu eğitimlerle günün şartlarına uygun olarak sürekli bilgi ve beceriyi kazanmaktadırlar. Hizmetlerin yerine getirilmesi sadece insan kaynağının kalitesiyle yeterli olmaz. Bu insan kaynağını desteklemek ve taşıt yönünden güçlendirmek gerekir. İkisi bir araya geldiği zaman başarı gelir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın destekleri ile bunun gereğini yapıyoruz."

Tören, dua yapılmasının ardından araçların görev yerlerine uğurlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta emniyet ve jandarmaya 11 yeni araç tahsis edildi - Son Dakika

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