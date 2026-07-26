Sinop'ta Eski Hastane Yıkılıyor - Son Dakika
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Sinop'ta Eski Hastane Yıkılıyor

Sinop\'ta Eski Hastane Yıkılıyor
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Sinop'ta depreme dayanıklı olmadığı belirlenen eski SSK Hastanesi'nin yıkım çalışmalarına başlandı.

Sinop'ta yapılan deprem performans analizinde depreme dayanıklılığının yetersiz olduğu belirlenen ve 2019 yılında hizmet dışı bırakılarak boşaltılan eski SSK Hastanesi binasının yıkım çalışmalarına başlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan yıkım kararı doğrultusunda başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Özarslan, metruk binaların yalnızca güvenlik açısından değil, şehir estetiği bakımından da önemli sorunlar oluşturduğunu söyledi.

Vali Özarslan, bu tür yapıların zamanla olumsuz bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Bu tip binalar maalesef çevrede görüntü kirliliği oluşturuyor. Bunun yanında toplumdaki olumsuz unsurların bu alanlara yönelmesine ve buraları mekan edinmesine neden olabiliyor. Bu durum sadece burası için değil, tüm metruk yapılar için geçerlidir." dedi.

Sinop genelinde metruk bina sayısının yürütülen çalışmalarla azaltıldığını ifade eden Özarslan, "İlimizde bir dönem 220 metruk bina bulunuyordu. Yapılan çalışmalarla bu sayı 142'ye düşürüldü. Ancak yıkımı gerçekleştirilemeyen yapıların bir kısmı kültür varlığı kapsamında yer alıyor. Bu tür binalarla ilgili de süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediyelere de çağrıda bulunan Vali Özarslan, koruma altındaki yapıların yıkım sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, "Belediyelerimizden istirhamımız, kültür varlığı niteliğindeki yapıların rölöve çalışmalarını tamamlayıp kurul süreçlerini hızlandırmalarıdır. Böylece hem can güvenliği sağlanacak hem de şehirlerimizde oluşan görüntü kirliliği ve olumsuz algı ortadan kaldırılacaktır. Bu konuda belediyelerimiz yetkili ve sorumludur." diye konuştu.

Yıkım programına Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Sağlık Müdürü Metin Arslan, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Söz konusu bina, 17 Haziran 2019 tarihinde hizmet dışı bırakılarak boşaltılmış, yaptırılan Deprem Performans Analizi Raporu'nda depreme dayanıklılığının yetersiz olduğu tespit edilmişti. Hazırlanan teknik rapor doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından bina hakkında yıkım kararı alınmış ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yıkım çalışmalarına başlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Eski Hastane Yıkılıyor - Son Dakika

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